Doodsoorzaak Coolio bekendgemaakt: overdosis pijnstiller werd Amerikaanse rapper fataal

Ook na het succes van "Gangsta's paradise" bleef hij populair als hiphopper. Hij scoorde onder meer nog met "Fantastic voyage", "Rollin' with my homies", "1, 2, 3, 4 (sumpin' new)", "Too hot" en "C u when u get there". Doorheen zijn hele carrière, die veertig jaar overspant, nam hij acht albums op en won hij een American Music Award en drie MTV Music Video Awards. Hij verkocht in totaal zo'n 17 miljoen platen.