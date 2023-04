Een moslim, jood en christen reizen als vrienden naar Israël, maar worden al snel geconfronteerd met de harde realiteit

Het werd een beladen reis. De drie keerden naar huis met meer vragen dan de antwoorden die ze kwamen zoeken. Na de meningsverschillen en discussies, hielden de vrienden even afstand. Het moest allemaal even bezinken. Ze zagen elkaar anderhalf jaar niet meer.



Tot vorige week, toen ze samen naar de afgewerkte reportage keken. "Je hoeft het niet eens te zijn op alle vlakken", zegt Idries. "Maar het belangrijkste is dialoog en luisteren naar elkaar." Jonathan voegt daar nog aan toe: "Als mensen met verschillende meningen niet in dialoog kunnen gaan, zouden we in een heel saaie wereld leven. Ik denk dat wij het goede voorbeeld kunnen geven." Alexandro besluit: "Het heeft ons uiteindelijk dichter bij elkaar gebracht. Zo leer je elkaar beter begrijpen. Dat is een band die we hier in België niet hadden."