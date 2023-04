Delhaize Aalst weer open na dreiging met deurwaarder

Verwarring vanmorgen aan de Delhaize aan de Parklaan in Aalst. Klanten stonden er voor een gesloten deur omdat het personeel het werk had neergelegd. Het was de bedoeling van de vakbonden om de hele dag te staken, maar toen er gedreigd werd met een deurwaarder, ging de winkel toch open.

Tanja Dewulf(49), die 33 jaar voor Delhaize in Aalst werkt, was één van de actievoerders die vanmorgen het werk neerlegde. “Naar onze mening wordt er niet gehandeld zoals het moet met het personeel”, zegt Tanja. Daarom hebben we besloten om naast de zaterdag van het paasweekend ook vrijdag te staken. Dat hebben we gisteravond laat beslist. Vanmorgen hebben we de knoop doorgehakt. Voor de klanten is dat niet zo plezant, dat verstaan we, maar wij denken aan onze eigen situatie. Tot op vandaag weten we niet wat en hoe.”

Maar omdat de districtsmanager dreigde met het sturen van een deurwaarder, beslisten de vakbonden de deuren toch te openen. Morgen zaterdag zou de staking wel doorgaan en de winkel gesloten blijven, zoals de vorige zaterdagen.