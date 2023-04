Dief wordt gevat bij terughangen van gestolen reddingsboei in jachthaven van Blankenberge

De diefstal kreeg veel aandacht in de media en op sociale media. Daardoor kreeg de dief waarschijnlijk spijt. "Woensdag rond 18 uur kreeg ik telefoon", zegt Antony. "De dief, met muts en mondmasker, had de reddingsboei terug op zijn plaats gehangen en ging er meteen vandoor." De dief werd gevolgd op zijn fiets en was zich blijkbaar van geen kwaad bewust, want hij reed recht naar huis. "Dan hebben we meteen de politie gebeld".