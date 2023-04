"Ich will noch 'n bisschen tanzen": hele dag verboden om te dansen in Duitsland

Wie vandaag in Duitsland de dansvloer onveilig wil maken, is eraan voor de moeite. Dansen is er in heel het land verboden want Goede Vrijdag wordt er traditioneel gevierd met een zogenoemde "stille dag". Uitbundige feestvierders kunnen er dus maar beter andere oorden opzoeken. Toch kan niet iedereen zich vinden in de traditie.