Fedasil opent nieuw asielcentrum in Anderlecht, gemeente trekt aan de alarmbel

Opvallend genoeg trokken burgemeesters van Molenbeek, Catherine Moureaux (PS), en Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), in Le Soir aan de alarmbel, een dag voordat het nieuws over het opvangcentrum bekend werd gemaakt. Zowel Molenbeek als Anderlecht hebben al veel opvangstructuren voor kwetsbare groepen. De gemeentes hebben een hoge armoededichtheid en vragen daarom om een spreidingsplan in een dubbelinterview.