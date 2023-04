Staan de sterren gunstig voor een "Super Mario"-film? William Boeva: "Videogames zijn deel van onze cultuur geworden"

Het eerste seizoen van HBO-hitserie "The last of us" zit er nog maar net op of een nieuwe videogame verovert het grote scherm. Dertig jaar na de eerste "Super Mario"-film is deze week bij ons "Super Mario Bros. Movie" in première gegaan. De voorganger in 1993 was allesbehalve een succes, maar volgens komiek en gamer William Boeva staan de sterren nu gunstiger voor een film over het personage uit de populaire Nintendo-spelletjes.