Rente op woonlening met looptijd langer dan 10 jaar op hoogste niveau sinds 2014

Februari was de eerste maand in bijna negen jaar waar de rentevoet voor een woonlening van minstens tien jaar de kaap van de 3 procent opnieuw overschreed. De laatste keer dat de rentevoet zo hoog stond, was in augustus 2014 (3,12 procent). Daarna zakten de rentes tot ongekende laagtes, met een record in het voorjaar van 2021 (1,33 procent).