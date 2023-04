Groep van 100 buurtbewoners dreigt met stappen tegen stad Gent als heraanleg tramlijn 1 doorgaat

Het is al de derde keer in korte tijd dat bewonersgroepen in Gent klagen over een gebrek aan participatie en met een rechtszaak dreigen of zelfs naar de rechter stappen. In Gentbrugge konden de tegenstanders van het wijkmobiliteitsplan er zo recent nog voor zorgen dat de plannen er maanden uitgesteld werden. In Zwijnaarde dagen buurtbewoners de stad volgende week voor de rechter over het circulatieplan daar. In het centrum loopt het zo'n vaart nog niet. "We steken de hand uit voor écht overleg." Het buurtcomité heeft intussen een brief gestuurd aan alle gemeenteraadsleden in Gent om het dossier ook daar op de agenda te krijgen.