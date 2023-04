Grondwaterstanden zijn fel verbeterd, maar er is nog geen reden tot juichen

De verbetering van nu is dus relatief, omdat we van ver komen. De voorbije maand maart was bijzonder nat, met twee keer zoveel neerslag als normaal. Er viel toen in Ukkel ruim 126 millimeter neerslag (1 millimeter is één liter water per vierkante meter).

We staan er wel beter voor dan precies een jaar geleden, toen we nog op 60 procent van de meetplaatsen met lage of zeer lage grondwaterstanden kampten. Maar toen hadden we een bijzonder droge maand maart achter de rug met amper 2,2 millimeter (!) neerslag in Ukkel. Voorlopig zitten we dus goed, maar dat kan weer snel keren bij een volgende droogteperiode.

We staan bovendien nog maar aan het begin van de hydrologische zomer waarbij naast de neerslag die uit de lucht valt, ook de verdamping door de zon een grote rol gaat opeisen in onze droogtebulletins.

Bekijk hieronder de grafiek van de Vlaamse Milieumaatschappij, die de schommelingen in beeld brengt van de freyatische grondwaterstanden tijdens de voorbije twee jaar, in de ruim 150 Vlaamse meetpunten. Hoe bruiner, hoe droger; hoe blauwer, hoe natter. Het voorbije jaar kreeg de natuur heel vaak af te rekenen met lage grondwaterstanden, met een absoluut dieptepunt in september vorig jaar.