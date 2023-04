Halle huurt superflitspaal tegen overdreven snelheid voor 300.000 euro per jaar

Op de Nijvelsesteenweg in Halle is een superflitspaal in gebruik genomen. De stad huurt de flitspaal voor een jaar, want die is niet te koop. Dat kost het stadsbestuur 300.000 euro. "Nu staat de flitspaal op de Nijvelsesteenweg, maar die is verplaatsbaar", zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen). "De achterliggende reden voor de ingebruikname van de flitspaal is overdreven snelheid. Dat is gebleken uit een bevraging onder de inwoners. Op basis van die meldingen en eigen metingen, hebben we geopteerd om een aantal locaties te bepalen waar die zogenaamde superflitspaal kan staan."

"Nu staat de flitspaal op de Nijvelsesteenweg, maar volgende week kan die ergens anders staan. We willen vooral controleren in de zones 30 en 50, maar ook op andere plekken op het grondgebied van Halle. We huren de flitspaal voor een jaar en na dat jaar zullen we de situatie evalueren. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst overschakelen op bijvoorbeeld trajectcontroles, maar dat zullen we dan bekijken", besluit schepen Bram Vandenbroecke.