Imposante treurbeuk moet wijken voor nieuwbouw van psychiatrisch centrum Asster in Sint-Truiden

De treurbeuk in de tuin van het psychiatrische ziekenhuis is een van de meest merkwaardige bomen in Limburg en werd vier jaar geleden geïnventariseerd voor het boek "Merkwaardige bomen in Limburg. Op pad met bomenjagers”.

"Maar de boom is niet officieel beschermd", legt Bert Plessers, de directeur van Asster uit. "Omdat de treurbeuk zo mooi is, hebben we een firma gecontacteerd om na te gaan of hij verplaatst kan worden. Dat zou kunnen maar dat zou wel 110.000 euro kosten. We gaan nu extra offertes opvragen en hopen dat het ook goedkoper kan. Want wij zijn actief in de zorg, en de uitdagingen op financieel vlak zijn heel groot."