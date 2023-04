Kunstenaar William Sweetlove houdt overzichtstentoonstelling in kerk van Leffinge

De werken van William Sweetlove uit Oostende zijn wereldwijd te bewonderen en sinds vandaag ook in de kerk van Leffinge. Sweetlove is bekend van zijn grote, kleurrijke dierenbeelden in plastic die een aanklacht vormen tegen de consumptiedrang. Met de tentoonstelling "No plastic in heaven" wil hij een ecologische boodschap brengen.

"We zijn verkeerd bezig op deze planeet", reageert Sweetlove. "Plastic komt uit aardolie. We moeten daar voorzichtiger mee omgaan. Dat is waar mijn werken al 30 jaar om draaien. We zijn goed op weg in Europa, maar helaas is onze planeet veel groter."