Badmintonclub OLVE uit Edegem ontvangt 400 jeugdspelers uit hele wereld voor grootste Europees jeugdtornooi

OLVE BC telt zelf 300 leden, waarvan een derde jeugdspelers. Toch heeft de sport het in ons land wat moeilijk. "Badminton wordt wel veel op school gespeeld en in de tuin of op het strand, maar op televisie zien we het nauwelijks. Onze club is wel een van de 5 of 6 grootste van het land. Volgend jaar promoveert onze eerste ploeg ook weer naar de eerste nationale klasse. Maar we zien dat andere clubs het soms moeilijk hebben. Wij zagen tijdens corona ook wel wat leden vertrekken. Badminton staat ook niet meer op de Vlaamse topsportlijst, waardoor er minder ondersteuning voor is."