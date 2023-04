Jogger (26) gedood door beer in Noord-Italië: "We zijn al langer bang om het bos in te gaan"

In Noord-Italië leeft een kleine populatie Europese bruine beren. In de provincie Trente in de regio Zuid-Tirol zouden het er een kleine 100 zijn. Een daarvan zou in de buurt van het dorpje Caldes een jogger gedood hebben. Het zou de eerste keer zijn - in de recente geschiedenis - dat een beer iemand gedood heeft in Italië.

IN KAART - Caldes in de provincie Trente in het noorden van Italië: