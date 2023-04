Schrijver van mysterieuze "oude" liefdesbrief uit vissershuisje in Blankenberge blijkt jonge Antwerpenaar

De schrijver is de 29-jarige Cedric Kussé uit Antwerpen. Hij schreef het gedicht samen met zijn bompa en sindsdien heeft het tekstje altijd een bepaalde betekenis voor hem gehad.

"Een kleine twee jaar geleden wandelde ik hier binnen met enkele familieleden", vertelt Cedric. "Ik had gelezen dat je zaken mocht achterlaten. Dus ik schreef dat gedichtje neer, rolde het op en stak in het in een oude lamp." Twee jaar later kwam hij opnieuw naar het café en zocht hij zijn gedichtje. "Ik ging meteen kijken of het gedicht er nog hing, maar het was weg. Ik had geen idee dat het gevonden werd en dat er naar mij werd gezocht!"

De vraag die op ieders lippen brandt: heeft het gedicht Cedric aan een lief geholpen? "Ik heb het vroeger wel eens opgeschreven voor een ex-lief, maar het heeft niets opgeleverd. Ik ben dus nog steeds vrijgezel", knipoogt hij.