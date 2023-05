Jouw vraag over Brussel: Waar haalden ze de inspiratie voor Mini-Europa?

Al bij de opening in 1989 was Mini-Europa een groot succes. Het was de bedoeling bezoekers op een ludieke manier iets bij te leren over de Europese Unie, door belangrijke gebouwen van Europa in miniatuurvorm weer te geven. Alles werd nauwkeurig nagebouwd op schaal 1/25ste. Zo is de Eiffeltoren bijvoorbeeld hier nog altijd een flinke 13 meter hoog. Je loopt er onder meer ook langs de Big Ben van Londen, de kathedraal van Compostella en de Trevi­fontein van Rome.



Achtentwintig landen hebben er nu met trots een monument staan, maar het idee voor deze succesformule was niet uniek. In de jaren 1960-1970 waren miniatuurparken in Europa duidelijk een trend. Zo had je er eentje in Den Haag in Nederland, in Düsseldorf in Duitsland en in Lugano in Zwitserland. Allemaal met hetzelfde concept: bekende gebouwen namaken op kleine schaal.