BEKIJK - Kasteel de Groote in Houthulst staat in brand

Of de brand aangestoken is, is niet bekend. Het parket zal een deskundige de zaak laten onderzoeken. Het kasteel was de voorbije jaren wel al vaker het mikpunt van vandalisme. In juni 2019 hebben tieners nog een ravage aangericht in het kasteel, onder meer door het gooien van bijlen in schilderijen. Ook krakers vertoefden er al. Het kasteel en domein zijn nu eigendom van de Engelse familie White.