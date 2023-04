Kelderbrand in Schaarbeek: 14 mensen geëvacueerd, 1 persoon naar ziekenhuis

"We hebben een medische post ingericht in een horecazaak in de buurt om de bewoners op te vangen", zegt de brandweerwoordvoerder. "De bewoner die bevangen was geraakt door de rook moest voor verzorging naar het ziekenhuis."

De nutsvoorzieningen in het gebouw zijn afgesloten, zodat het voorlopig onbewoonbaar is. De lokale politie van de zone Brussel-Zuid heeft een veiligheidsperimeter ingesteld en staat in voor de herhuisvesting van de bewoners, aldus nog de woordvoerder.

Over de precieze oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.