Leuven zoekt 100 gezinscoaches: "De corona- en de energiecrisis hebben er flink ingehakt"

"Vanuit dat contact sta je dicht bij de mensen en kan je met hen samen bekijken wat er belangrijk is in hun leven", zegt Karen Daniëls, gezinscoach van buurtwerk ’t Lampeke. "Dat kan gaan van het vinden van een gepaste job, het verbeteren van contacten op school wanneer de communicatie slecht is, tot het zoeken van een geschikte woning of de opvoeding van kinderen."

"​Een goede begeleiding vergt tijd. Het is belangrijk dat ik die tijd neem en krijg en dat er een goede ondersteuning is van de organisatie waar ik werk", legt Daniëls uit. "Ik ben gezinscoach om te verbinden en duurzame veranderingen in gezinnen te realiseren. Daar geloof ik in."