Miljoenen streams, meer dan honderd concerten en vier solocarrières: het knalsucces van #LikeMe in cijfers

De muziek uit "#LikeMe" is per seizoen uitgebracht, het vierde en laatste album is er sinds deze week. Alle nummers zijn ook te beluisteren via de gekende streamingplatformen.

De plaat bij seizoen 1 is met 52.000 exemplaren het best verkochte Belgische album van 2019 én goed voor dubbel platina (een prijs per 20.000 stuks, red.). De liedjes uit het eerste seizoen zijn in totaal 50 miljoen keer gestreamd, op Spotify en Apple Music samen. Het album bij het tweede "#LikeMe"-seizoen heeft ook dubbel platina gehaald en ruim 30 miljoen streams. Ook album 3 is platina, en telt al 10 miljoen streams.