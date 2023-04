Man aangehouden voor dood van Aarschotse vrouw in Vorst

De vrouw uit Aarschot werd op 21 juli 2022 dood aangetroffen in de Bondgenotenstraat in Vorst, ter hoogte van huisnummer 44. Volgens de eerste vaststellingen was ze vermoedelijk uit het raam, op de vierde verdieping van het gebouw, gevallen en overleden aan haar verwondingen. Omdat er niets bekend was over haar identiteit werd op 29 juli een opsporingsbericht verspreid. Dat leidde begin augustus tot haar identificatie.