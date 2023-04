Douane op Zaventem onderschept paashazen gemaakt van MDMA

Langs de luchthaven van Zaventem passeren wel vaker pakketten van smokkelaars. In 2022 heeft de douane er zo'n zes ton drugs onderschept.

MDMA is de substantie in een xtc-pil die voor een roes zorgt. Dat drugs vermomd worden als kindersnoep, is niet zo uitzonderlijk. Afgelopen week vond de douane nog een portie ketamine die was verstopt in een doos van Peppa Pig, een figuurtje uit een kinderprogramma.