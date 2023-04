Middelkerke haalt marmerkreeften dan toch uit parkvijver

Natuurpunt vroeg enkele maanden geleden al om de kreeften uit het water te halen. De dieren zouden slecht zijn voor de natuur, omdat ze andere dieren en planten opeten. "De kreeften planten zich ook heel snel voort, zodat ze ook ver buiten de vijver de biodiversiteit kunnen aantasten", klonk het toen. Maar het gemeentebestuur zag het niet zitten om de vijver leeg te trekken. Volgens het bestuur was dat te duur en hadden de mensen geen last van de dieren. “We hebben samengezeten met het Instituut voor Natuur– en Bosonderzoek om te zoeken naar andere oplossingen. Daar is dan uitgekomen dat we een perimeter instellen en de dieren gaan vangen met speciale visnetten. Zo kunnen we ook in kaart brengen over hoeveel kreeften het gaat”, aldus Dierendonck.