Middenberm in centrum Eeklo eindelijk in volle bloei

"Momenteel staan er veel paaslelies, wilde hyacinten", begint tuinaannemer Annelies De Jonghe. "Er bloeien ook andere heesters zoals de brem, krentenboompjes en sierbessen." Bedoeling is om het hele jaar door een kleurrijk palet aan bloemen en planten te hebben in de middenberm. "Er staan veel planten die later op het jaar nog zullen bloeien. Uiteraard in de zomer de rozen, maar er zullen ook nog heel wat andere struiken zijn die veel kleur geven, en ook vaste planten."

Vorig jaar lukte dat nog niet. Toen plantte de tuinaannemer in het voorjaar allerlei planten, maar die overleefden de lente en de zomer niet. "Een verkeerde keuze", legt De Jonghe uit. "Daarna hebben we de bodem goed bestudeerd. We hebben gekeken naar de plaats waar de planten moeten komen, een hele droge plaats, zeker in onze droge zomers. In de winter valt daar ook strooizout van de wegen. En dan hebben we gekozen, vooral droogteresistente planten. We hopen dat ze de zomer overleven, maar dat zou toch moeten."