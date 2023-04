Treinongeluk Nederland: bestuurder bouwkraan wilde sporen oversteken en deed dat vermoedelijk vroeger dan was afgesproken

Op het moment van het ongeluk was er maar op twee van de vier sporen treinverkeer mogelijk. Aan de andere werd gewerkt. Uit het voorlopig onderzoek van ProRail zou nu blijken dat een veiligheidsmedewerker van het bouwbedrijf BAM om 3.23 uur 's nachts aan ProRail had gevraagd of het treinverkeer even stilgelegd zou kunnen worden zodat de kraan het spoor zou kunnen oversteken.

De verkeersleider van ProRail zou daarop geantwoord hebben dat de kraanman nog 10 minuten moest wachten. Die laatste zou telefonisch op de hoogte gebracht worden wanneer het wel kon.

Volgens ProRail zou de bouwkraan kort daarop toch al op of dicht bij een van de sporen hebben gestaan waarop op dat moment nog treinverkeer mogelijk was. Het treinverkeer was toen dus nog niet stilgelegd. Waarom de kraan vroeger dan mocht in beweging kwam, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek is nodig, zegt ProRail.