Jan Ypermanziekenhuis en AZ West gaan nauwer samenwerken met een eigen ziekenhuisnetwerk 

Het nieuwe netwerk moet voordelig zijn voor de inwoners van de Westhoek. "Dat betekent concreet dat wij afspraken zullen maken over de ziekenhuiszorg in de Westhoek", zegt directeur Frederik Chanterie van Jan Yperman. "Wat kan er dicht bij aangeboden worden, welke zorg is er nog nodig in de regio? De Westhoek heeft een relatief oudere bevolking. Dat zijn mensen die zich iets minder makkelijk verplaatsen waardoor het extra belangrijk is dat we de zorg dicht bij kunnen organiseren."

De aanvraag voor het nieuwe netwerk is ingediend bij de Vlaamse overheid, die moet het nog goedkeuren en erkennen.