Nieuwe LED-lampen verlichten gerestaureerd Belfort in Ieper en zorgen voor een witte schijn

De volledige restauratie van de Lakenhallen zal nog tot 2026 duren. "Dat verloopt in verschillende fases. De westervleugel is zo goed als klaar", legt Fertin uit. "Tegen juni willen we starten met de kant aan de ingang van het In Flanders Fields Museum. De noordervleugel aan het Sint-Maartensplein staat op de planning van midden 2024 tot midden 2025. Het Nieuwerck en de oude raadszaal vormen het sluitstuk in 2026."