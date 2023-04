Nieuwe spoorwegbrug in Alken: oude boogbrug wordt vervangen door brug uit beton 

Sinds deze ochtend is in Alken een nieuwe spoorbrug over de Meerdegatstraat geïnstalleerd. De oude boogbrug wordt er vervangen door een prefab brug uit beton. De brug, in de vorm van een omgekeerde U is eerder op een nabijgelegen terrein gebouwd. Het was millimeterwerk om de brug op de steunpilaren van de voormalige brug te plaatsen.