Noordzeeaquarium in Oostende dat al jaren leeg staat, wordt horecazaak

Het Noordzeeaquarium in Oostende heeft een heel opvallende architectuur. Het gebouw ligt al op een even iconische plek: net naast de bekende vistrap, waar ook vlakbij de overzetboot stopt. Het werd in 1958 gebouwd en gebruikt als garnaalmijn. Later werd het een aquarium waar je vissen uit de Noordzee kon bekijken. Het gebouw staat nu al vier jaar leeg. De stad Oostende lanceerde een oproep om het gebouw te transformeren naar een horecazaak. Er waren twee kandidaten.