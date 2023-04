Olifanten hebben blijkbaar zichzelf getemd, net als mensen en bonobo's

Het wegvallen van de agressie biedt daarentegen voordelen: olifanten kunnen beter samenwerken en bijvoorbeeld samen zorg dragen voor de jongen. De kalfjes worden in een kudde niet enkel door de moeder zelf opgevoed maar meerdere volwassen vrouwtjes in de groep helpen mee om de jongen groot te brengen.

Adriaens is het er ook mee eens dat het onderzoek aantoont dat men toch eens wat verder zou moeten kijken naar andere soorten, want misschien komt zelfdomesticatie wel meer voor dan men denkt.

Men heeft nu de olifant genomen omdat die aan een aantal vereisten voor zelfdomesticatie voldoet, zoals het vertonen van prosociaal gedrag. Ook een uitgesproken vorm van communicatie is zo'n kenmerk en olifanten communiceren visueel met elkaar, via geluiden, via chemische stoffen en door aanrakingen.

Het zou de professor echter niet verwonderen dat men die kenmerken ook zou kunnen terugvinden bij andere diersoorten als men eens diepgaand onderzoek gaat doen naar al de indicatoren die wijzen op zelfdomesticatie bij andere soorten.

