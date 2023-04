Ontbossing in Braziliaanse Amazonewoud valt niet zomaar te keren: eerste 3 maanden onder Lula da Silva waren op één na slechtste kwartaal

In de hele maand maart werd 356 vierkante kilometer bos vernield. De slechte cijfers van de maand maart zorgen ervoor dat het eerste kwartaal van 2023 het op één na slechtste kwartaal is in de geschiedenis. In de eerste drie maanden van 2023 werd 844 vierkante kilometer bos vernield.

De slechte resultaten in de schoenen schuiven van Lula, gaat te ver, zeggen milieuorganisaties. "De gegevens laten zien dat er een complex scenario is door de verzwakking van de controle in de regio en het pro-illegale discours van de afgelopen jaren", zegt Mariana Napolitano, hoofd natuurbehoud van de ngo WWF-Brazilië. "Hoewel de huidige regering heeft aangetoond de ontbossing zeer serieus te willen bestrijden, zal het tijd kosten om het scenario te veranderen."