Paaseitjes voor je hond? Geen goed idee

Honden zijn vaak verzot op chocolade, ze zullen dus maar wat blij zijn met al die paaseitjes en paashazen dit weekend. Maar let op, want chocolade is giftig voor honden. Honden zijn erg gevoelig voor chocolade en wel voor de stof theobromine die in cacao zit.

De stof zorgt voor de bittere smaak in cacao en chocolade en zit vooral in donkere chocolade. Hoe donkerder de chocolade, hoe meer theobromine er in zit en hoe gevaarlijker voor de hond. In witte chocolade zit amper theobromine.