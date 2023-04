Paus Franciscus zal niet deelnemen aan de Kruisweg in Rome "omdat het te koud is"

In Rome zal paus Franciscus vanavond niet deelnemen aan de Kruisweg voor Goede Vrijdag. Franciscus is nog maar enkele dagen terug uit het ziekenhuis, na een infectie aan de luchtwegen. Het Vaticaan zegt dat het te koud is voor de paus. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat de paus de Kruisweg niet zal bijwonen. Hij neemt wel deel aan vieringen binnen.