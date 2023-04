Pentagon onderzoekt gelekte geheime plannen van VS en NAVO voor Oekraïens leger

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, onderzoekt een lek van geheime oorlogsdocumenten die de plannen van de Verenigde Staten en de NAVO voor het Oekraïense leger in het licht van een offensief tegen Rusland uittekenen. Dat meldt The New York Times. Die plannen zijn de voorbije week op sociale media gepost, zeggen verantwoordelijken van de regering-Biden. Het Pentagon zegt de zaak te onderzoeken.