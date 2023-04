Pop-up sociale kruidenier in Bilzen, Nieuwerkerken en Riemst is succes: sinds opstart 1 jaar geleden al 23.000 producten verkocht

De sociale kruidenier "Winkel op wielen" werd een jaar geleden gelanceerd. Eén dag per week wordt een lokaal in Bilzen, Nieuwerkerken en Riemst omgevormd tot een pop-up. Kansarmen kunnen er een keer per maand boodschappen doen. Zo'n 300 mensen komen er geregeld, want producten zijn er goedkoper dan in de supermarkt.

Sinds de opstart wer den al 23.000 producten verkocht. Er werd ook al meer dan 10 ton groenten en fruit gratis verdeeld. "Niet alleen ons aanbod en de lage prijzen maken onze sociale kruidenier aantrekkelijk", vertelt Linda Bleuks van Depot Margot. "Het is ook een ontmoetingsplek. Klanten kunnen er even met een medewerker van de sociale dienst spreken. Het is een plek waar mensen die in een gelijkaardige situatie verkeren naartoe komen, daardoor wordt het elke keer een heel gezellig moment."