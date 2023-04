Psychiatrische patiënten mogen familielid op kamer laten slapen in AZ Rivierenland in Bornem: "Verlaagt de drempel voor opname"

Het familielid slaapt op een apart bed in de kamer. "De familie mag niet in de leefruimte komen waar andere patiënten verblijven of in de gang rondlopen. Ze moeten op de kamer blijven zodat de privacy van andere patiënten gewaarborgd blijft. Het familielid verblijft een nacht op de kamer en gaat na het ontbijt 's morgens ook terug naar huis", zegt Versyck.

Het gaat dus voornamelijk om de eerste nacht die een familielid blijft slapen. "Voorlopig is dat telkens de eerste nacht geweest, maar als het nodig is, kan een familielid ook langer blijven", zegt de psychiater. "Dat gebeurt wel altijd in samenspraak met de artsen. Het is niet zo dat een patiënt kan binnenkomen en zeggen dat die met een bepaalde persoon wil opgenomen worden."