Ringslangen uit natuurreservaat De Zegge zwermen uit tot in woonwijk in Lichtaart: "Ze zijn ongevaarlijk"

Door enkele paniekerige reacties die Natuurpunt in het verleden heeft ontvangen, doet ze nu een dubbele oproep. "In eerste plaats willen we ervoor zorgen dat mensen niet bang zijn. Dat hun eerste reactie niet is: ik haal een spade of riek boven en maak ze dood. Maar dat ze een foto nemen of ervan genieten", zegt Thys. "En dat ze daarna melding maken van de waarneming. Op die manier kunnen we kijken hoeveel slangen er zitten en of ze inderdaad verplaatst moeten worden. Want we willen er wel rekening mee houden dat er op sommige locaties misschien toch naar een andere plek moet gekeken worden om het diertje te beschermen."

Hoeveel slangen er momenteel al in het gebied leven, is moeilijk te zeggen. Natuurpunt roept daarom op om alle waarnemingen van broedhopen of slangen door te geven via jan.thys58@gmail.com.