Rode Kruis Vlaanderen opent nieuw donorcentrum in Beringen

In het nieuwe donorcentrum in Beringen kunnen mensen zowel bloed als plasma geven. Het is daarmee het tweede centrum van die aard in Limburg, na Genk. En het is belangrijk dat dat er komt, zegt Laurette Steenssens, voorzitter van Rode Kruis Vlaanderen: “Wereldwijd is er nood aan plasma, en om volledig zelfvoorzienend te worden, moeten we onze capaciteit opdrijven.”