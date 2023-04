Slechtvalkkoppels in Brussel broeden op jongen en je kan hen via livestream volgen

In de toren van de Sint-Jobkerk in Ukkel broedt het koppel sinds 17 maart op vier eieren. "Het gaat om een nieuw koppel. Het oude koppel dat zich in 2015 nestelde in de toren is waarschijnlijk aan de vogelgriep gestorven."

Ook aan Campus Solbosch van de ULB broedt een koppel op eieren, dat is hetzelfde koppel uit 2019. "Het wijfje heeft er vijf eieren gelegd, dat is uitzonderlijk. Het is afwachten of ze dit jaar vijf valkjes gaat grootbrengen." Deze eieren zouden vanaf 17 april moeten uitkomen.

De valken worden nauwkeurig in de gaten gehouden door de ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Je kan de beelden zelf bekijken via de livestream.