"Regering zet bewust homo-ouders in slecht daglicht": wat is er aan de hand in Italië?

In Italië is er geen homohuwelijk, maar sinds 2016 bestaat er wel een "geregistreerd partnerschap". Dat is hetzelfde als een burgerlijk huwelijk met uitzondering dat er geen regels in opgenomen zijn voor de adoptie van het kind van de biologische ouder door de niet-biologische partner.

Concreet wil dat zeggen dat bijvoorbeeld een kind van twee vaders dat via draagmoederschap ter wereld is gekomen, in Italië op papier maar één ouder kan hebben.

Veel homo- en lesbische koppels hebben een probleem met deze regelgeving, vertelt Italië-correspondent Andrea Vreede in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Veel koppels zijn naar de rechter gegaan en hebben geprobeerd om de erkenning van de tweede ouder af te dwingen."

Er wordt naar deze koppels geluisterd, want het grondwettelijk hof van Italië heeft al meerdere malen aan het parlement gevraagd om wetgeving te maken voor deze kinderen. De Europese Unie sluit zich hierbij aan en vraagt nu ook om de wetgeving aan te passen zodat beide ouders officieel erkend kunnen worden. Italië weigert om de wetgeving aan te passen.