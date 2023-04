Disney kondigt drie nieuwe "Star Wars"-films aan, eentje wordt rechtstreeks vervolg op "The rise of Skywalker"

Maar terug naar "Star Wars"': de derde vandaag aangekondigde film zou dan weer een tijdsprong maken naar het heden. Al is dat in "Star Wars" termen natuurlijk relatief. Die film zou gaan over de strijd tussen de Imperial Remnant en de New Republic. Dave Filoni en Jon Favreau, het duo achter de razend populaire tv-reeks "The Mandalorian", slaat ervoor de handen in elkaar.

Het derde seizoen van "The Mandalorian" is trouwens nog volop bezig. Intussen staat de volgende spin-offserie al klaar: "Ashoka". Het gaat om een eigen spin-off van het personage Ahsoka Tano die eerder al te zien was in "The Mandalorian" en in "The book of Bobba Fett". Ashoka wordt - net als in die eerdere reeksen - opnieuw gespeeld door Rosario Dawson.

Voor "Ashoka" is nog vandaag een teaser-trailer vrijgegeven, de reeks verschijnt deze zomer op Disney+: