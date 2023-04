Steekpartij in Elverdinge bij Ieper, vermoedelijke dader gearresteerd

Het landelijke dorpje Elverdinge, een deelgemeente van Ieper, is opgeschrikt door een steekpartij. Het slachtoffer zou zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over hoeveel personen het gaat en wat het motief van de steekpartij is, is niet bekend. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt het nieuws dat er een steekpartij is geweest, maar geeft nog geen verdere informatie. Meer nieuws later.