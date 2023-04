Scherpe stenen werktuigen van prehistorische mens worden "per ongeluk" ook door apen gemaakt 

Het oudste stenen gereedschap, toe te schrijven aan een mensachtige verwant van de moderne mens, is zo'n 3,3 miljoen jaar oud. Stenen gereedschap is een van de weinige overblijfselen van menselijke activiteit in de prehistorische tijd, en geeft archeologen een beeld van hoever de mens technologisch ontwikkeld was. Het moment waarop de mens scherpere werktuigen van steen begon te maken, beschouwen archeologen dan ook als een cruciale stap in de evolutie.