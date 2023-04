Stormy Daniels wil "absoluut" getuigen tegen Trump: "Als ze me niet oproepen, kom ik ongeloofwaardig over"

Eerder deze week moest ex-president Donald Trump een eerste keer voor de rechter verschijnen in de zaak over zwijggeld aan de voormalige pornoactrice Stormy Daniels. Zij kreeg in 2016 130.000 dollar van Trumps advocaat om een affaire met de toenmalige presidentskandidaat te verzwijgen.

Volgens de aanklager heeft Trump dat geld valselijk aangerekend als juridische kosten. Het betalen van zwijggeld zou ook in strijd zijn met de kieswet. In totaal zijn 34 aanklachten geformuleerd in deze zaak. Trump werd dinsdag voorgeleid in de zaak en pleitte onschuldig op alle aanklachten. Of en wanneer er een proces komt, is nog niet duidelijk. De volgende zitting is gepland voor 4 december.