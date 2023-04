Twee ambulanciers gewond bij verkeersongeval in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn afgelopen nacht twee ambulanciers van de Brusselse brandweer gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het ongeval vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 23.45 uur op het kruispunt van de Doverstraat en de Wayezstraat. Een ziekenwagen die onderweg was naar een dringende medische interventie en met zwaailichten en sirenes reed, kwam er in aanrijding met een tram. De ziekenwagen kwam door de klap op zijn flank terecht, en de twee ambulanciers raakten gewond. Zij zijn enige tijd arbeidsongeschikt, aldus de brandweerwoordvoerder.