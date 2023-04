Twee Oost-Vlaamse gemeenten wachten op overkoepelend plan van Vlaanderen om aanvragen voor windmolens te behandelen

Zowel Sint-Lievens-Houtem als Erpe-Mere hebben nu beslist om geen aanvragen meer te behandelen van ontwikkelaars die een groen project willen plannen. De gemeenten willen eerst meer duidelijkheid. "Vlaanderen zou net op dezelfde manier moeten werken zoals bij de bouw van huizen. Daar zijn regels voor, er is een inkleuring waar je wel of niet mag bouwen en ook aan welke voorwaarden je moet voldoen. Dat is klaar en duidelijk en dat is wat we ook willen bij de realisatie van eigen groene stroomvoorzieningen. En dus hebben we beslist om geen enkele aanvraag meer te behandelen. We wachten nu op een antwoord en hopen op een masterplan en vooral op duidelijkheid", aldus nog de gemeente Sint-Lievens-Houtem.