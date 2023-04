Minister De Sutter reserveert overheidsvacatures voor mensen met een beperking

3 procent: zoveel administratieve jobs wil de federale overheid ingevuld zien door personen met een beperking. Daar zijn we momenteel met 1,09 procent nog een eind vandaan. “De laatste zeven jaar waren de cijfers in vrije val”, reageert minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). “Enkel in 2022 zagen we een stabilisering, of een kleine stijging zo je wil: van 1,06 naar 1,09 procent. Maar vooruitgang of niet, het moet sneller.”