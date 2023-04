Vier redenen waarom het verwachte tegenoffensief "erop of eronder" is voor Oekraïne (en Rusland minder te verliezen heeft)

Rusland heeft de voorbije maanden bijgeleerd en beschikt intussen ook over veel drones die het nu ook een beter zicht geeft op de frontlijn. Een echte verrassingsaanval uitvoeren wordt steeds moeilijker voor Oekraïne. Rusland investeerde ook in meer elektronische (afweer)middelen. De Russische legerleiding kan ook blijven mobiliseren uit een bevolking van 146 miljoen Russen, Oekraïne moet dat doen uit een bevolking van 44 miljoen mensen. Cijfers tellen, zeker in oorlogstijd.



Conclusie: Oekraïne beschikt over bijzonder gemotiveerde militairen, die beschikken over beter westers militair materieel. Het Oekraïense leger was tot nu toe tactisch superieur en kon daarbij rekenen op westerse inlichtingen en belangrijke militaire planning. Maar Rusland leerde uit de vele fouten en de tijd speelt deze keer in Moskou's voordeel. Groot nadeel is dat de Russische militairen niet gemotiveerd zijn, en er nog steeds geen duidelijk Russisch strategisch plan is.