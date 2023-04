Auto in brand gestoken in Diegem, ook schade aan drie woningen en tweede wagen

In de Eugeen Vander Aastraat in Diegem is in de nacht van donderdag op vrijdag een Peugeot Partner uitgebrand. De brandweer kreeg iets na middernacht een oproep. Niemand raakte gewond. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Het parket laat nu weten dat de brand wel degelijk werd aangestoken. "Het onderzoek loopt verder", aldus woordvoerster Sabine Lievens.